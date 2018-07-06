Оренбург, 6 июля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Сотрудники Оренбургского областного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России задержали на российско-казахской границе более 79 тонн овощей и фруктов из Казахстана и Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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По данным ведомства, персики, абрикосы и репчатый лук киргизского происхождения направлялись на один из овощных рынков Москвы, казахстанские арбузы — в Санкт-Петербург, а казахстанские же слива и абрикосы — в Самару.

Фуры с сельскохозяйственной продукцией вернули в страны-отправители, а поставщиков оштрафовали за нарушения правил ввоза подкарантинной продукции на территорию России — из-за того, что сертификаты на груз овощей и фруктов были просрочены.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Россельхознадзор не пропустил на территорию России 20 тонн огурцов из Казахстана и 87,5 тонн свеклы, картофеля, черешни, сливы, персиков и абрикосов из Киргизии. Поводом для запрета стало то, что маркировка на этой плодоовощной продукции оказалась недостоверной.

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Отметим также, что в начале июля 2018 года Челябинская таможня задержала на границе с Казахстаном 11 автомобильных фур с 220 тоннами яблок, якобы выращенных в Киргизии. На деле же оказалось, что эти фрукты имеют европейское происхождение, а потому входят в санкционный список и запрещены к ввозу в Россию.