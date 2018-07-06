Посёлок Пурпе, Ямало-Ненецкий АО, 6 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. На Ямале снесли детскую поликлинику в посёлке Пурпе-1. Объект принадлежит администрации Пуровского района и долгое время не достраивался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Alan Levine Кирпич

Долгострой нёс опасность жизни и здоровью детей. Он не имел ограждения, а следовательно был свободный доступ посторонних лиц на территорию строительства. Любопытные ребята любили полазить по «недостройке».

Администрация Пуровского района объект не достраивала и к его ограждению никаких мер не предпринимала. Прокурор внёс представление главе посёлка, и орган местного самоуправления нашёл деньги, но не на ограждение недостроя, а на его снос. Здание сравняли с землёй, которую уже рекультивировали.

Отметим, в 2017 году на недостроях Ямала покалечились двое детей, один мальчик погиб.

Как шутят ямальцы в соцсетях, поликлиники нет, но деньги освоены. Причём дважды: под строительство и снос.