Ашхабад, 6 июля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы в Туркмении повысят на 10,5%, до 790 манат ($226), сообщает 6 июля информационный портал Turkmenportal со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

(сс) Почта СССР Марка Туркменская ССР

Согласно документу, с 1 января также поднимутся размеры месячной зарплаты работников бюджетной сферы, пенсия участникам Великой Отечественной войны, базовый размер пенсии, а также базовый размер пособий.

Напомним, в марте местные СМИ сообщили, что Внешэкономбанк Туркмении заблокировал 29 тыс. банковских карт международных платежных систем из 30 тыс. выпущенных карт.