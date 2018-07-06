Москва, 6 июля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о нарушении общественного порядка в пассажирском самолете, который выполнял рейс Тель-Авив — Москва. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна В самолете

Инцидент имел место 5 июля. Какие-либо подробности произошедшего не приводятся.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.