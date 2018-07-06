Киев, 6 июля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Накануне выборов власти Украины хотят значительно ограничить свободу слова и СМИ. Об этом 6 июля в эфире канала NewsOne заявил политический эксперт Тарас Загородний.

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Он пояснил, что если Рада примет законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере», то закрывать интернет-сайты без суда сможет неограниченное число людей, в частности 30 тысяч украинских следователей.

«Я сам был в шоке от этого закона, когда по решению какого-то районного следователя можно блокировать всё что угодно… В этом случае Российская Федерация как-то более достойно ведёт себя. Я категорически против этого закона, тем более что есть все возможности реагировать, если что-то угрожает кибербезопасности», — сказал Загородний.

По его словам, действующая власть пытается «зачистить» неугодные СМИ, чтобы сохранить руководящие посты.

«Многие люди прошли в парламент впервые и поняли, что это сказка. А тут смотрят на рейтинги и понимают, что эта сказка заканчивается. А что потом? Ты был депутатом, ты видишь антирейтинги и понимаешь, что потом тебе ничего не светит. Ты привык к другой жизни, к другим стандартам потребления и т.д.», — подчеркнул Загородний.

Как сообщалось, 5 июля депутатская фракция «Оппозиционный блок» призвала депутатов защитить свободу слова и не допустить принятие законопроекта №6688, который разрешает силовикам блокировать интернет-сайты без решения суда.

«Наличие в повестке дня Верховной рады законопроекта о внесудебном блокировании сайтов — это очередная попытка власти установить в Украине информационную диктатуру. Против данного законопроекта выступили представители правозащитных организаций, медийщики, интернет-сообщество. Инициативы, предлагаемые этим законопроектом, являются грубейшим нарушением Конституции Украины, прав человека, посягательством на свободу слова. В случае принятия данного законопроекта власть получит неограниченные возможности для блокирования работы любого интернет-ресурса без суда и следственных действий, бесконтрольно и на своё усмотрение», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал инициативу блокировать интернет-сайты без решения суда. Комитет возглавляет депутат от фракции «Народный фронт», скандальный экс-комендант майдана Сергей Пашинский.