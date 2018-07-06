Ашхабад, 6 июля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов признал показатели работы правительства по итогам первого полугодия удовлетворительными и разрешил почти всем членам кабинета министров уйти в отпуск, сообщает 5 июля агентство «Туркменистан сегодня».

Kremlin.ru Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

«Разрешаю всем руководителям министерств и ведомств и другим руководителям после проведения в предстоящие субботу и воскресенье отраслевых совещаний по итогам полугодия, взять отпуск в период с 9 по 23 июля», — заявил глава государства.

Он отметил, что заместитель председателя правительства Эсенмырат Оразгелдиев, который курирует агропромышленный комплекс, не может уйти в отпуск из-за сбора пшеницы.

Напомним, 6 июля Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Казань. В рамках визита главы государства в Татарию запланирована встреча с главой российского региона Рустамом Миннихановым. Президент Туркмении также посетит четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу Бразилия — Бельгия.

Читайте также: Владимир Путин поздравил президента Туркмении с днём рождения