Москва, 6 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В вопросе ответного повышения пошлин на товары из США Минэкономразвития очень грамотно выбрало сроки ответа, а Минпромторг — позиции, по которым политика РФ может быть более агрессивной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Как сообщают в Минэкономразвития, правительство РФ продумало ответный шаг на увеличение американцами пошлин на российскую сталь и алюминий. В частности, РФ в свою очередь повысит ставки на некоторые товары из США, аналоги которых есть в РФ. Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, инструментах для обработки металлов и оптоволокне.

«Очень качественно в этот раз сработало Минэкономразвития, поскольку они не поспешили и не встали в авангард антиамериканской борьбы, а очень мудро дали пройти вперед китайцам, японцам, европейцам, мексиканцам, которые уже давно продекларировали, а кто-то уже начал вводить ответные санкции», — отметил Гутенев.

Так, по его словам, РФ предприняла необходимые меры, чтобы не оставить без последствий шаг со стороны США. Но при этом сделала это тогда, когда президент США Дональд Трамп уже «определился со своими основными врагами в торговой войне».

«Мы в число этих врагов явно не попадаем», — считает Гутенев.

При этом, уверен он, Минпромторг в свою очередь также провел глубокую экспертную работу и выбрал для ограничений отрасли, в которых РФ может продемонстрировать позитивный опыт развития. Так, например, в сельском хозяйстве сегодня темпы импортозамещения очень высокие, что привело к локализации заводов внутри РФ.

«Поэтому абсолютно логичен следующий шаг в этом сегменте — это дорожно-строительная техника. В целом очень удачный выбор позиций, по которым мы будем принимать ответные меры», — отметил Гутенев.