Киев, 6 июля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере» ещё больше ограничивает свободу слова и СМИ, чем так называемые «диктаторские законы» четвертого президента Виктора Януковича. Об этом 6 июля в эфире канала NEWSONE заявил политический консультант Владимир Макаровский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

«Печально известный законопроект №6688 — это закон о бетонировании информационного пространства Украины. Под видом интересных вещей — борьбы за кибербезопасность и прочими замечательными вещами — проводятся драконовские методы, по сравнению с которыми диктаторские законы Януковича — детский лепет», — сказал Макаровский.

По его словам, зачистка правового и информационного поля поможет действующей власти победить на предстоящих выборах.

«Это подготовка к зачистке правового, информационного поля под удобную «поляну» для проведения как парламентских, так и президентских выборов. При отсутствии роста рейтингов только такими методами можно достичь целей. Это тактика и стратегия надвигающейся на Украину парламентско-президентской кампании, не более того», — считает Макаровский.

Кроме того, журналист Светлана Крюкова считает, что законопроект №6688 угрожает украинским специалистам в сфере IT.

«Я за то, чтобы проголосовали за закон 6688 о цензуре в интернете и блокировке сайтов. Нужна внеочередная сессия Рады и срочная подпись президента. Тему нужно поднять до уровня национальной идеи. Всех айтишников сразу сделать агентами Кремля. Сами подумайте… Вирус «Петя» покажется сквозняком», — написала Крюкова на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Служба безопасности Украины выступила за принятие Верховной радой скандального «диктаторского» законопроекта №6688, который вводит фактически полный контроль над действиями жителей Украины в интернете.

Представители спецслужбы отметили, что принятие данного законопроекта даст правовое обеспечение деятельности СБУ для эффективного выполнения задач в сфере информационной безопасности и кибербезопасности Украины.

«СБ Украины считает, что внесение изменений в действующее законодательство в части обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности обеспечит внедрение правового механизма блокировки информационного ресурса (сервиса) на основании решения следственного судьи и суда в уголовном производстве. Блокировка возможна по решению СНБО Украины, принятым в соответствии с законом Украины «О санкциях». Применение РФ в ходе гибридной войны новейших технологий против Украины превратило информационную сферу и киберпространство в одну из ключевых арен противоборства с агрессором», — информирует СБУ.

Закон позволяет заблокировать любой сайт по решению следователя или СНБО, чего не было даже в «диктаторских» законах времен Януковича.

Напомним, 16 января 2014 года большинство депутатов в Верховной раде путем поднятия рук проголосовали за ряд законов, которые оппозиция назвала «диктаторскими». В адрес СМИ были направлены несколько положений этих законов. В частности Национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации получала право без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим «противозаконную» информацию либо осуществляющим деятельность информационного агентства без регистрации. Последний пункт касался информационных интернет-сайтов, многие из которых не были зарегистрированы как СМИ. Кроме того, вводилась уголовная ответственность за «экстремистскую деятельность». Под ней подразумевались призывы к свержению строя и массовым беспорядкам, разжиганию вражды по практически любым критериям.