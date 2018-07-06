Нижний Новгород, 6 июля, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Антуан Гризманн удвоил преимущество в матче с Уругваем. В этом ему помогла неудачная игра уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Антуан пробил, а Муслера неудачно подставил руки, от которых мяч и угодил в ворота. Гол напомнил тот, что пропустил вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в финале Лиги чемпионов

Дарья Антонова ИА REGNUM Французский болельщик

Ранее Франция вышла вперёд в матче благодаря голу защитника Рафаэля Варана. За пять минут до конца первого тайма элегантным кивком головы он замкнул идеальный штрафной, выполненный Антуаном Гризманном. Уже через несколько минут счёт мог сравнять защитник Уругвая Мартин Касарес — однако Уго Льорис отбил мяч.

Матч, как сообщало ИА REGNUM, проходит в Нижнем Новгороде. В первом тайме доминировала Франция, занявшая центр поля во многом благодаря действиям игрока «Челси» Нголо Канте. Мог забивать Килиан Мбаппе, но не сумел грамотно распорядиться моментом.

Уругвай также имел несколько опасных моментов в основном после стандартных положений, но блестяще играл вратарь французов Уго Льорис.

Сборной Уругвая отчаянно не хватает ключевого форварда Эдинсона Кавани. Он травмирован.