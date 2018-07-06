Москва, 6 июля, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Законопроект, призванный запретить рекламу товаров, не предназначенных для детей, в передачах для молодежи, а также в образовательных программах, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Кроме того, согласно поправкам, предлагается отказаться от действующих ограничений на рекламу в таких передачах — сейчас реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность такой рекламы установлена и зависит от продолжительности передачи.

В профильном комитете Госдумы по информполитике инициативу поддержали. По словам главы комитета Леонида Левина («Справедливая Россия»), «наибольший эффект от этой инициативы испытают региональные и тематические детские телеканалы, что позволит сохранить разнообразие российского медиа-ландшафта».

В качестве аргумента в поддержку законопроекта авторы указали на то, что инициатива не снизит качество защиты интересов несовершеннолетних, поскольку законодательство о рекламе и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, содержит требования к распространению, а также содержанию информации и рекламы, необходимые и достаточные для защиты интересов несовершеннолетних.

Кроме того, отмена ограничений «способна стимулировать телевещателей, распространяющих рекламу, к увеличению объема производства и распространения детских и образовательных телепередач, а также улучшения их качества», отмечают в Госдуме.