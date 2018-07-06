На Украине никто не будет отвечать за гибель солдат от «Молота» — эксперт
Киев, 6 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. На Украине никто не понесёт ответственность за гибель солдат на военном полигоне, которые использовали 120-мм миномет «Молот», поскольку производство вооружений контролируется ближайшим окружением президента Украины Петра Порошенко. Об этом 6 июля в эфире телеканала «Прямой» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко.
«Отвечать за качество минометов никто не будет, потому что ни для кого не секрет, что этот бизнес связан с ближайшим кругом Верховного главнокомандующего. Этот бизнес неприкосновенен», — сказал Стеценко.
Он напомнил, что украинские военные и раньше гибли в результате использования миномета «Молот».
"Это не первый случай таких происшествий с этим минометом. Подобные случаи гибели и ранний военных, которые его применяли, уже были как во время тренировок, так и во время боевых действий. Многие эксперты упрекали, что этот миномет технологически несовершенен — и качество материалов, из которых его производят, и сама технология производства. Это, конечно же, позорно, поскольку это уровень технологий начала прошлого столетия», — добавил Стеценко.
Он также упрекнул руководство военно-промышленного комплекса в низком уровне развития военного производства.
Кроме того, журналист Юрий Бутусов рассказал, что сегодня гибель солдат на Ровненском общевойсковом полигоне произошла из-за того, что мина взорвалась в стволе миномета.
«Мина опускается по стволу две-три секунды. Наводчики в это время находились у минометов и обеспечивали точность наводки. Взрыв миномета произошел в момент того, как заряжающий опустил в ствол мину, развернулся спиной и направился в укрытие, но дойти до окопа не успел. На месте погибли наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, наблюдавший за стрельбой», — пишет Бутусов на своей странице в «Фейсбук».
Как сообщалось, производство украинского 120-мм миномета «Молот» лоббировал скандальный депутат от «Народного фронта», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороне, экс-комендант майдана Сергей Пашинский. Примечательно, что Пашинский отказался лично испытать «Молот».
При этом он назвал «Молот» «особой сенсацией», а технический директор завода ОАО «Маяк» Валерий Синицын отметил, что «обычно на разработку нового вида вооружения нужно 8−9 лет, зато украинские конструкторы справились за полгода, сейчас продолжаются государственные испытания образцов и в дальнейшем их уже возьмут на постоянное использование». Кроме того, после проведения расследования фактов гибели солдат от «Молота» Пашинский заявил, что военные погибли из-за разрыва боеприпаса, а сам миномет отвечает всем требованиям.
Напомним, 6 июля на территории Ровненского общевойскового полигона во время учений произошел взрыв мины в канале ствола миномета «Молот». В результате трое военнослужащих погибли и девять получили ранения различной степени тяжести.
Верховный главнокомандующий Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику генерального штаба Украины Виктору Муженко временно отказаться от использования минометов. В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента на Ровненском полигоне, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.