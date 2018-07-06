Киев, 6 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. На Украине никто не понесёт ответственность за гибель солдат на военном полигоне, которые использовали 120-мм миномет «Молот», поскольку производство вооружений контролируется ближайшим окружением президента Украины Петра Порошенко. Об этом 6 июля в эфире телеканала «Прямой» заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Святослав Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

«Отвечать за качество минометов никто не будет, потому что ни для кого не секрет, что этот бизнес связан с ближайшим кругом Верховного главнокомандующего. Этот бизнес неприкосновенен», — сказал Стеценко.

Он напомнил, что украинские военные и раньше гибли в результате использования миномета «Молот».

"Это не первый случай таких происшествий с этим минометом. Подобные случаи гибели и ранний военных, которые его применяли, уже были как во время тренировок, так и во время боевых действий. Многие эксперты упрекали, что этот миномет технологически несовершенен — и качество материалов, из которых его производят, и сама технология производства. Это, конечно же, позорно, поскольку это уровень технологий начала прошлого столетия», — добавил Стеценко.

Он также упрекнул руководство военно-промышленного комплекса в низком уровне развития военного производства.

Кроме того, журналист Юрий Бутусов рассказал, что сегодня гибель солдат на Ровненском общевойсковом полигоне произошла из-за того, что мина взорвалась в стволе миномета.

«Мина опускается по стволу две-три секунды. Наводчики в это время находились у минометов и обеспечивали точность наводки. Взрыв миномета произошел в момент того, как заряжающий опустил в ствол мину, развернулся спиной и направился в укрытие, но дойти до окопа не успел. На месте погибли наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, наблюдавший за стрельбой», — пишет Бутусов на своей странице в «Фейсбук».

Как сообщалось, производство украинского 120-мм миномета «Молот» лоббировал скандальный депутат от «Народного фронта», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороне, экс-комендант майдана Сергей Пашинский. Примечательно, что Пашинский отказался лично испытать «Молот».

При этом он назвал «Молот» «особой сенсацией», а технический директор завода ОАО «Маяк» Валерий Синицын отметил, что «обычно на разработку нового вида вооружения нужно 8−9 лет, зато украинские конструкторы справились за полгода, сейчас продолжаются государственные испытания образцов и в дальнейшем их уже возьмут на постоянное использование». Кроме того, после проведения расследования фактов гибели солдат от «Молота» Пашинский заявил, что военные погибли из-за разрыва боеприпаса, а сам миномет отвечает всем требованиям.

Напомним, 6 июля на территории Ровненского общевойскового полигона во время учений произошел взрыв мины в канале ствола миномета «Молот». В результате трое военнослужащих погибли и девять получили ранения различной степени тяжести.

Верховный главнокомандующий Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику генерального штаба Украины Виктору Муженко временно отказаться от использования минометов. В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента на Ровненском полигоне, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.