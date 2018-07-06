Псков, 6 июля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания депутатов Антон Минаков сегодня, 6 июля, представил в областной избирком подписные листы и необходимые документы для регистрации кандидатом для участия в выборах губернатора Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, Минакову удалось собрать максимальное количество подписей муниципальных депутатов и глав — 116.

Sobranie.pskov.ru Антон Минаков

Региональным законодательством установлено, что в поддержку выдвижения кандидата должно быть собрано не менее 111 подписей муниципальных депутатов и глав не менее чем в 20 муниципальных образованиях Псковской области.

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Напомним, первым из всех претендентов на должность губернатора Псковской области сегодня, 6 июля, предоставил в облизбирком подписи врио главы региона Михаил Ведерников, выдвинутый на выборы от партии «Единая Россия».

Также на пост губернатора Псковской области претендуют Игорь Балабуст («Трудовая партия России»), Сергей Кулаков («Партия пенсионеров России»), Аркадий Мурылев (КПРФ), Игорь Романов («Партия роста»), Роман Рубцов («Партия свободных граждан») и Дмитрий Румянцев («Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от партии «Яблоко» Виталий Аршинов написал заявление о снятии своей кандидатуры — в комментариях СМИ он отметил, что не смог преодолеть муниципальный фильтр. «Справедливая Россия» не участвует в выборах губернатора Псковской области: региональный лидер партии Олег Брячак высказался в поддержку врио губернатора Михаила Ведерникова.