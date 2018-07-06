Москва, 6 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Когда заходит речь об увеличении финансирования таких сфер, как здравоохранение или образование, важно поднять вопрос о том, насколько эффективно тратятся бюджетные средства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой, пообещавшей, что объём финансирования национального проекта по здравоохранению предварительно оценивается правительством в 1,5 трлн рублей на ближайшие шесть лет.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Ненасытная прорва

«Очень актуально и очень остро стоит вопрос об эффективности расходования этих средств, — заметил Делягин. — Мы видели на протяжении нулевых — финансирование и образования, и здравоохранения, и в целом социальной сферы увеличилось в разы. По некоторым статьям в десятки раз. Однако при этом произошло драматическое падение уровня образования и по многим направлениям падение уровня здравоохранения».

Делягин отметил, что либеральные реформы предусматривают государственные инвестиции не в повышение, а в снижение качества функционирования соответствующих сфер.

«При этом после монетизации льгот и сопутствующих мероприятий у нас сложился механизм, когда во многих направлениях государственные средства вкладываются не в повышение качества лечения больных, а в прибыль коммерческих структур, которые на этом лечении паразитируют, — констатировал Делягин. — Классический пример — это сильное завышение цен на лекарства».

Напомним, что, выступая на селекторном совещании 6 июля, вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова заявила:

«В части национального проекта по здравоохранению отмечу, что его объём финансирования оценивается чуть более 1,5 трлн рублей».

В то же время чиновница оговорилась, что эти цифры носят предварительный характер, так как пока идёт формирование бюджета и продолжается формирование параметров национального проекта.

Кроме того, Голикова уточнила, что финансирование нацпроекта планируется не на три, а на шесть лет.