Москва, 6 июля, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на увеличение рекламы на телевидении, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

(сс) mojzagrebinfo Будущий потребитель

Прежде всего, предлагается повысить на пять процентов лимит общей продолжительности рекламы в телепередаче — с 15% до 20%. Кроме того, предполагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток.

Таким образом, если вещание телеканала осуществляется круглосуточно, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки. Авторы отмечают, что такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня пятнадцатипроцентном часовом лимите на телевизионную рекламу.

В профильном комитете Госдумы по информполитике инициативу поддержали. По словам главы комитета Леонида Левина («Справедливая Россия»), «законопроект позволит телеканалам более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования». Он также напомнил о том, что в течение нескольких лет объемы рекламы на ТВ снижались, действует ряд жестких ограничений.