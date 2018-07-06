Душанбе, 6 июля, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В кишлаке Метки сельского джамоата (община) Вахдат района Деваштич Таджикистана 78-летняя местная жительница Махтоб Фозилова вложила деньги, собранные ею на хадж (паломничество в Мекку), в строительство моста, сообщает 6 июля издание «Авеста» со ссылкой на комитет по делам молодежи республики.

JM Fumeau

Строительства моста значительно упростило коммуникационные трудности жителей кишлака. На открытии объекта присутствовали сотни жителей местных сёл и руководство района.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Ферганской области Узбекистана пенсионерка Зебунисо Ахмедова вложила деньги, откладываемые на хадж, в обеспечение своей махалли (общины) питьевой водой.