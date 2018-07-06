Псков, 6 июля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 6 июля, представил в облизбирком документы, необходимые для его регистрации кандидатом на должность главы региона. Как сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме, в листах поддержки за кандидатуру Ведерникова — максимальное возможное количество подписей муниципальных депутатов и глав — 116.

Pskov.ru Михаил Ведерников

По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова, в соответствии с законодательством, у избиркома есть 10 дней на проверку всех предоставленных документов и принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для регистрации кандидатам необходимо преодолеть 7-процентный муниципальный фильтр, то есть собрать подписи не менее 111, но не более 116 муниципальных депутатов и глав не менее чем в 20 муниципальных образованиях Псковской области. Подписные листы можно сдать до 8 июля.

Напомним, на должность губернатора Псковской области теперь претендуют восемь человек, так как 4 июля снял свою кандидатуру кандидат от «Яблока», глава Плюсского района Псковской области Виталий Аршинов.

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Заявления об участии в выборах поступили от председателя псковского регионального Союза профсоюзов организаций «Соцпроф» Игоря Балабуста («Трудовая партия России»), индивидуального предпринимателя Сергея Кулакова («Партия пенсионеров России»), депутата Псковского областного собрания Антона Минакова (ЛДПР), уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева (КПРФ), директора ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игоря Романова («Партия роста»), машиниста-инструктора локомотивных бригад Романа Рубцова («Партия свободных граждан»), вице-президента «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Дмитрия Румянцева.

Выборы губернатора Псковской области назначены на 9 сентября 2018 года.