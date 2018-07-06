Москва, 6 июля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел после проведения проверки отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы Екатерины Конновой, которую обвиняли в торговле психотропными веществами. Об этом сегодня, 6 июля, заявила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Константин Маковский. Оправданная. 1882

Волк рассказала, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил главе московского управления МВД Олегу Баранову разобраться в обстоятельствах этого инцидента и оценить обоснованность и своевременность возбуждения дела.

Напомним, у Конновой есть шестилетний сын, страдающий ДЦП и эпилепсией. Женщина стоически переносит трудности и всеми силами пытается облегчить своему ребенку страдания. Чтобы купировать приступы эпилепсии ребенку прописали диазепам.

В России официально зарегистрирована только одна его форма — ампулы, но мальчик был уже не в состоянии переносить такое количество уколов. Тогда мать купила в интернете диазепам в специальных микроклизмах.

Когда дорогостоящее лекарство перестало быть нужным, она решила продать его другим нуждающимся. Сама Коннова также нуждается в средствах, так как лечение сына крайне дорогостоящее.

Женщина разместила объявление в интернете, но первым откликнувшимся «покупателем» оказался полицейский под прикрытием. Коннова была задержана и обвинена в незаконной торговле психотропными веществами. Женщина рассказала, что сама приобретала препарат в Сети и понятия не имела, что это незаконно.

Дело получило широкий общественный резонанс. Эксперты заявили, что диазепам не является препаратом, который могут использовать наркоманы.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за этой историей и формальный подход в этом деле совершенно неуместен.

В итоге после проверки, проведенной Главным управлением МВД, полицейские пришли к выводу, что в действиях Конновой нет состава преступления и постановление о возбуждении уголовного дела было отменено.