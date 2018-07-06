Москва, 6 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Действия российского Минэкономразвития, ввёдшего пошлины на американский импорт, носят риторический характер и слабо связаны с экономической целесообразностью, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который заявил, что пошлины в отношении некоторых товаров из США поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию и смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Не болтай!

«Это универсально правильный ответ, — сказал Хестанов. — То есть формально он (Орешкин — прим. ИА REGNUM ) прав, с этим никто не спорит. Фактически это слабо соответствует действительности. Да, по некоторым позициям действительно, может быть, заместят. Но речь идёт об аналогах, которые отнюдь не всегда соответствуют качеству оригинала. Действия Минэкономразвития чисто зеркальные: раз они нам, то и мы им. В основном они носят риторический характер и слабо связаны с экономической целесообразностью».

Напомним, что, обосновывая необходимость введения пошлин на американские товары, Максим Орешкин отметил:

«Дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию. Они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке».

Кроме того, по словам Орешкина, ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортёров оценивается в 537,6 млн долларов.

«Это объём дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — 87,6 млн долларов. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — сказал Орешкин.

Единственный вопрос, который остается открытым в такой ситуации, — так это почему господин министр озаботился поддержкой российских предприятий только после того, как к протекционизму прибегли США.