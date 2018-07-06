Москва, 6 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Пошлины на американские товары, к которым прибегло Минэкономразвития РФ после введения Америкой пошлин на сталь и алюминий, вряд ли окажут хоть сколько-нибудь сильное воздействие на американскую экономику, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции наложили

«Экономическая эффективность этих мер не очень велика, — отметил экономист. — Дело в том, что сам по себе товарооборот у РФ и США достаточно небольшой, и соответственно, вряд ли эти пошлины вызовут хоть сколько-нибудь сильное воздействие на американскую экономику».

Однако, по мнению Хестанова, такие меры создают риски для увеличения санкционного давления на РФ.

«С экономической точки зрения, это решение без больших последствий, но с учётом непростой политической обстановки есть опасность введения новых санкций против РФ, — пояснил он. — Минэкономразвития поступило достаточно предсказуемо, но, с другой стороны, сказать, что это принесёт нам большие выгоды или доходы в бюджет, нельзя».

Напомним, как стало известно 6 июля, РФ ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Об этом общественность проинформировала пресс-служба Минэкономразвития.

«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России», — считает глава этого ведомства Максим Орешкин.

По его словам, под российские пошлины подпадают различные виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород и оптоволокно.