Нижний Новгород, 6 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Франция вышла вперёд в матче со сборной Уругвая благодаря голу защитника Рафаэля Варана. За пять минут до конца первого тайма он замкнул идеальный штрафной, выполненный Антуаном Гризманном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Франции перед началом матча в Лужниках

Матч, как сообщало ИА REGNUM, проходит в Нижнем Новгороде. Франция выглядит увереннее и острее. Наиболее опасный момент в начале встречи был у Килиана Мбаппе, оставшегося в одиночестве перед воротами. Но форвард ПСЖ, видимо, не поверил такому счастью и неуклюже пробил головой. Однако и уругвайцы имели свой момент, когда Хосе Мария Хименес, забивший в первом матче группового этапа саудовцам, мощно пробил головой, но спас Уго Льорис.

Французы, как мы и отмечали перед матчем, завладели центром поля, где у сборной Дидье Дешама собраны более классные игроки: Нголо Канте, Поль Погба, Корентин Толиссо. Однако уругвайцы опасно огрызаются, а главное — цепко держат оборону, часто не гнушаясь «грязной игры». Аргентинский рефери Нестор Петана пока либеральничает и не показывает уругвайцам карточек. При этом уругвайцы тактически грамотно сбивают темп игры.

Голевой феерии, как в матче французов и аргентинцев (тогда счёт был 4:3), мы, конечно, не увидим, но игра будет куда более напряжённой. Вырвать победу тут можно только на порванных жилах.

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