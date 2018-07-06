Франция забивает Уругваю
Нижний Новгород, 6 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Франция вышла вперёд в матче со сборной Уругвая благодаря голу защитника Рафаэля Варана. За пять минут до конца первого тайма он замкнул идеальный штрафной, выполненный Антуаном Гризманном.
Матч, как сообщало ИА REGNUM, проходит в Нижнем Новгороде. Франция выглядит увереннее и острее. Наиболее опасный момент в начале встречи был у Килиана Мбаппе, оставшегося в одиночестве перед воротами. Но форвард ПСЖ, видимо, не поверил такому счастью и неуклюже пробил головой. Однако и уругвайцы имели свой момент, когда Хосе Мария Хименес, забивший в первом матче группового этапа саудовцам, мощно пробил головой, но спас Уго Льорис.
Французы, как мы и отмечали перед матчем, завладели центром поля, где у сборной Дидье Дешама собраны более классные игроки: Нголо Канте, Поль Погба, Корентин Толиссо. Однако уругвайцы опасно огрызаются, а главное — цепко держат оборону, часто не гнушаясь «грязной игры». Аргентинский рефери Нестор Петана пока либеральничает и не показывает уругвайцам карточек. При этом уругвайцы тактически грамотно сбивают темп игры.
Голевой феерии, как в матче французов и аргентинцев (тогда счёт был 4:3), мы, конечно, не увидим, но игра будет куда более напряжённой. Вырвать победу тут можно только на порванных жилах.
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