Архангельск, 6 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области подписал ряд указов, касающихся реорганизации структуры регионального правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

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Так, в правительстве региона вводится должность ещё одного заместителя, который будет курировать вопросы экономического развития, стратегического планирования, проектного управления, инвестиционной деятельности, связи и информационных технологий, имущественных отношений, ценообразования и регулирования тарифов. На этот пост назначен Виктор Иконников.

Ранее занимаемая им должность заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике упраздняется.

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Кроме того, в новой структуре агентство стратегических разработок путём реорганизации присоединено к министерству экономического развития Архангельской области.

Добавим, что до сих пор министерство экономического развития находилось в ведении другого зама — Евгения Фоменко. Он же курирует в правительстве работу министерства АПК, агентства по тарифам и ценам и ряда других ведомств.