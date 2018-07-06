Москва, 6 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Заменять все поставки из США импортозамещением не имеет смысла — лучше подойти к вопросу прагматически. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Алюминий

Правительство РФ продумало ответ на повышение со стороны США пошлин на сталь и алюминий из РФ, сообщает Минэкономразвития. Так, в правительстве предлагают повысить ставки на некоторые товары из США, аналоги которых есть в РФ. Речь идет о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазовом оборудовании, инструментах для обработки металлов и оптоволокне. Между тем запускать производство всех этих товаров в РФ совершенно необязательно, отметил Гутенев.

«Здесь подход должен быть рациональный. Нельзя стремиться к абсолютному импортозамещению, поскольку международная кооперация очень выгодна. Все зависит от того, есть ли у нас внутренний спрос на тот объем, серия которого обеспечивает конкуретноспособную продукцию», — считает Гутенев.

Так, по его словам, если речь идет об изготовлении трех или пяти позиций в год, то заниматься локализацией производства внутри РФ не стоит.

«Там, где это показано экономически, надо воспользоваться случаем и создать собственное производство, рабочие места с хорошей зарплатой. Там же, где серия небольшая и на внешней рынок с этой продукцией мы выйти не сможем, то лучше просто поменять поставщика и закупать в других странах», — отметил Гутенев.

Так, например, если речь идет об оптоволокне, то в РФ есть построенный австрийцами завод оптоволокна по производству кабеля. При этом, подчеркнул депутат, такие комплектующие производятся в разных странах и заменить поставщика не составит труда.