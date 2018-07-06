Суд встал на сторону властей, отделивших в Пскове часть России
Псков, 6 июля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Псковский городской суд сегодня, 6 июля, отказал в удовлетворении иска Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), выступавшего против установки металлической конструкции «Россия начинается здесь» на берегу реки Великой, в охранной зоне Псковского кремля.
В течение месяца, во время которого истец может обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, будет действовать обеспечительная мера в виде запрета монтажа инсталляции, сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на главу городской администрации Александра Братчикова.
В комментарии «Псковскому агентству информации» представители псковского отделения ВООПИиК уже заявили, что будут оспаривать решение Псковского городского суда.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественники указали городским властям и суду на то, что установка металлической конструкции со словами «Россия начинается здесь» у Псковского кремля является грубейшим нарушением законодательства в сфере охраны культурного наследия.
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Как считают в ВООПИиК, размещение конструкции в охранной зоне псковского Кремля напрямую нарушает п. I. 1.11 приложения № 2 к постановлению № 674 Псковского областного собрания депутатов
Ранее на редакционный запрос ИА REGNUM в госкомитете Псковской области по охране объектов культурного наследия также сообщили, что согласовали возможность областной театрально-концертной дирекции лишь временную установку конструкции на период проведения фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» в 2016 году.
Напомним, что вопрос размещения надписи вызвал широкий общественный резонанс в Пскове, в том числе по существу вопроса, где именно начинается Россия. При этом врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников публично выступил в поддержку размещения конструкции, отметив, что она стала излюбленным местом для селфи для туристов и псковичей.