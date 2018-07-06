Самарканд, Узбекистан, 6 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. МВД Узбекистана сделало официальное заявление в связи с инцидентом в Каттакургане, где задержанную женщину унизили на камеру, сообщает 6 июля издание «Новости Узбекистана».

Peretz Partensky Узбекская милиция

В ведомстве отметили, что ряды правоохранительных органов республики будут очищены от сотрудников, которые унизили женщину в Каттакургане, заставив её раздеться.

«То, что произошло в Каттакургане, ужасно. Прискорбно, что некоторые «нечистые» сотрудники злоупотребляют своим служебным положением», — отмечается в официальном сообщении МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против оперативника в городе Каттакургане Самаркандской области по подозрению в превышении должностных полномочий.