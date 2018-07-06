Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 6 июля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. На Ямале уволены фельдшеры скорой помощи, отказавшиеся везти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в больницу. Департамент здравоохранения ЯНАО завершил собственное разбирательство инцидента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сотрудники скорой помощи должны были госпитализировать пациента. То есть в действиях врачей были нарушения. С 5 июля с двумя фельдшерами бригады прекращены трудовые отношения. По поводу старшего врача, которая долго согласовывала вопрос госпитализации пациента, будет проводиться служебная проверка», — сообщил ИА «Север-пресс» директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков.

Напомним, вечером 26 июня 2018 года почтенному человеку стало плохо с сердцем. Его домашние вызвали скорую помощь, но приехавшие на вызов медики отказались везти ветерана в больницу с мотивировкой «не доедет, умрёт по дороге». Последующие вызовы скорой помощи были безрезультатными. Родственники ветерана долго уговаривали заведующую больницы спасти ветерана. Она согласились госпитализировать пожилого мужчина исключительно под расписку. Ветеран на данный момент находится в реанимации, его состояние стабильно тяжёлое.

Прокуратура проверяет ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи» на предмет соблюдения законодательства о здравоохранении.

«Мы были на станции скорой помощи. Была очная ставка, как говорится. Женщина, которая приехала на вызов, отказалась от своих слов», — сообщила ИА «Север-Пресс» дочь ветерана.