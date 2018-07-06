Лондон, 6 июля, 2018, 17:38 — ИА Регнум. «Брайтон» подтвердил переход перспективного 23-летнего флангового защитника Бернардо Фернандеса из «Ред Булл Лейпцига» за €10 млн. Об этом сообщил официальный аккаунт «чаек» в Twitter.

(сс) Werner100359 Бернардо Фернандес

В прошедшем сезоне Бернардо принял участие в 18-ти матчах Бундеслиги, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 9 раз и ничем не запомнился.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет €6 млн.

Данные игрока:

Рост: 186 см.

Вес: 76 кг.

Город рождения: Сан-Паулу.

Дата рождения: 14 мая 1995 года (23 года).

Сильные стороны: отбор и опека, оборонительные навыки, выбор позиции, короткие передачи, командная игра, физические и природные данные, верховые единоборства, игра головой.

Слабые стороны: стандартные положения, техника и дриблинг, навесы, результативность и действия в атаке.