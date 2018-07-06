Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. На фестивале болельщиков FIFA, который проходит в дни чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга, днем 6 июля приняли миллионного посетителя. Им оказался болельщик из Бразилии.

Дарья Драй ИА REGNUM Бразилийский флаг

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», молодой человек приехал в Петербург в минувшую субботу, потратив немалые деньги на полёт из Рио-де-Жанейро, и ему очень нравится город на Неве и гостеприимство его жителей.

Второй миллион посетителей фан-зоны открыл мальчик, приехавший с мамой из Казани.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов обратился с приветствием ко всем гостям фестиваля, а также вручил миллионному и миллион первому посетителю поздравительные сертификаты, отличительные ленты и памятные подарки.

Фан-зона в Петербурге занимает второе место по посещаемости среди городов России, принимающих ЧМ-2018. Ее вместимость — до 15 тысяч человек. Этого оказалось недостаточно, и фан-зону регулярно перекрывают во время трансляций ключевых матчей, чтобы не допускать давки.

Еще одно место для массового просмотра матчей организовано у Дворца спорта «Юбилейный». Там размещен экран, где также идет трансляция. Накануне один из депутатов Заксобрания Петербурга предложил создать еще одну фан-зону, например, на Дворцовой площади.