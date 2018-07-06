Ростов-на-Дону, 6 июля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Составлен список вещей, которые чаще всего теряют пассажиры ростовского аэропорта. Но самой необычной пропажей стал музыкальный инструмент укулеле. Болельщик ЧМ-2018 из Мексики забыл эту разновидность гитары в воздушной гавани «Платов», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мексиканские болельщики

«Буквально вчера он [мексиканец] написал письмо в аэропорт с вопросом «не находился ли инструмент», и уже вечером задержавшийся в Ростове-на-Дону друг мексиканца забрал находку. Поэтому искать забывчивого владельца укулеле нам не придется», — отметили в пресс-службе.

Работники воздушной гавани составили список вещей, которые чаще всего забывают второпях пассажиры. Это очки (как солнцезащитные, так и с диоптриями), кепки и бейсболки, подушки для путешествий. Для них отведена отдельная комната, где они по-прежнему ждут своих хозяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дни проведения матчей аэропорт «Платов» пошёл на рекорд, обслужив 257,8 тыс. пассажиров. Этот показатель на 50% выше аналогичного периода 2017 года. Рекорд суточного пассажиропотока зафиксирован 23 июня — в день матча между сборными Мексики и Южной Кореи.

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