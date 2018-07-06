Симферополь, 6 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов подпольной сети игорных заведений на территории полуострова. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба Следственного комитета Крыма.

Макс Бекман. Мечта о Монте-Карло. 1939

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые организовали работу восьми игорных заведений, используя виртуальные игровые автоматы, в Симферополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске.

«Извлечённый доход преступной группы от незаконной организации и проведения азартных игр составил около 16 млн рублей», — уточнили в пресс-службе СК.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Крыму были осуждены лидер преступной группы и трое его сообщников. Руководитель группировки получил пять лет лишения свободы условно со штрафом 800 тысяч рублей, остальные обвиняемые — по три года условно соответственно.