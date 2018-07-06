Москва, 6 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление льготного займа в размере 478 млн рублей АО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» (входит в концерн «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»). Об этом говорится в сообщении фонда.

Газовая турбина

Средства предоставляются по условиям программы «Конверсия» на модернизацию производства вспомогательных газотурбинных двигателей. Общая стоимость проекта — 960 млн рублей.

В рамках программы софинансирование предоставляется предприятиям оборонно-промышленного комплекса для производства высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения на пять лет. В течение первых трех лет ставка составит 1%, на оставшийся срок — 5%.

Перед выделением средств с предприятием будет подписан договор займа, регламентирующий обязательства сторон.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ. Основные направления деятельности фонда — модернизация российской промышленности, организация новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предоставляет льготные условия софинансирования проектов, которые направлены на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

АО «УАП «Гидравлика» занимается разработкой и изготовлением продукции авиационного и ракетно-космического назначения. Является лидирующим предприятием в России по изготовлению топливных, гидравлических, масляных, воздушных и специальных фильтров в авиационной промышленности. Единственное предприятие по разработке и серийному производству гибких трубопроводов и компенсаторов в авиа и космической отраслях.