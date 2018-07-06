Киев, 6 июля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Глава ассоциации налогоплательщиков Украины, чрезвычайный и полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе считает, что принятие законов о налоге на выведенный капитал и о валюте будет способствовать выходу из тени значительной части экономики. Об этом Катамадзе заявил 6 июля в эфире канала «Прямой».

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"В экономике Украины есть огромная проблема тени. Эти деньги не работают в легальной экономике. Это проблема. Закон о валюте — это тот закон, который поможет вывести деньги из тени», — сказал Катамадзе.

Он напомнил, что украинский бизнес отмывает миллиарды средств на благотворительности.

«За последние несколько лет уплачено около 20 млрд на благотворительность. Абсолютное большинство из этих средств — это не благотворительность… Это возможность уклонения от уплаты налогов. В законопроекте о налоге на выведенный капитал, если платишь на благотворительность, платишь 20% государству в качестве налога. Если бы из 20 млрд заплатили налог в 20%, это было бы 4 млрд. Это почти столько же, сколько мы сегодня просим у Международного валютного фонда», — добавил Катамадзе.

По его словам, бюджет Украины потерял более $37,8 млрд из-за неуплаты налога на прибыль.

«Уверен, если этот законопроект заработает с 1 января 2019 года, его нужно принимать сейчас, это даст возможность легализовать большой сектор экономики… Более 1 трлн гривен не уплачено на налог с прибыли. Большое количество государственных предприятий являются убыточными. Но вместе с тем они отчисляют деньги на благотворительность», — рассказал Катамадзе.

Он также прогнозирует, что в Раде найдутся голоса, чтобы ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

«Сейчас мяч на стороне законодательной власти… Каждая из политических сил Украины поддерживает ввод налога на выведенный капитал… Думаю, в сессионном зале найдется 226 голосов, чтобы до начала нового фискального года поддержать этот президентский закон», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о налоге на выведенный капитал. По его словам, закон сможет вступить в силу только вместе с компенсаторами доходов госбюджета.

«Этот законопроект не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, поскольку этот законопроект вступит в действие только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы», — сказал Порошенко.

Кроме того, 4 июля Порошенко подписал закон «О валюте и валютных операциях», который существенно упростил бизнесу ввод и вывод капитала. «Хотел бы поздравить вас с этим актом экономической свободы, подчеркнуть, насколько это было важно», — сказал Порошенко.