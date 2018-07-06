Кострома, 6 июля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Костроме будут искать нового руководителя городской администрации, сообщает Kostroma.today. Сегодня, 6 июля, бывший руководитель Виктор Емецподал в отставку. Временно исполнять обязанности главы администрации будет его первый заместитель Олег Болоховец.

(сс) Alexxx Malev Кострома. Красные ряды

По данным новостного портала, Виктору Емецу «предложили другую работу — не в Костроме и не в государственном секторе». Главой городской администрации он проработал 6 лет. С его уходом депутаты областной Думы назначили исполняющим обязанности руководителя администрации Олега Болоховца, который работал первым заместителем главы администрации с 2012 года.

Местным властям предстоит найти кандидата на вакантную должность.

«Для этого будет создана комиссия из депутатов гордумы и представителей областной администрации. Также будет объявлен конкурс, на котором будут принимать заявки от желающих», — сообщает Kostroma.today.