Красногорск, 6 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Киргизские дипломаты выявили 35 киргизстанцев, которых незаконно удерживал и эксплуатировал представитель работодателя в поселке Большевик Московской области России, отобрав у них паспорта и миграционные карты. Об этом сообщило посольство Киргизии.

Цитата из х/ф «Сало, или 120 дней Содома». Реж. Пьер Паоло Пазолини. 1975. Италия, Франция Современное рабство

Представители посольства побеседовали с киргизстанцами. При этом выяснилось, что озвученные нанимателем в Бишкеке условия работы не соответствовали фактическим, а размер зарплаты оказался гораздо меньше обещанного. Помимо того, трудовые мигранты пожаловались жизнь в антисанитарных условиях.

В итоге дипломаты добились того, что фирма-работодатель вернула киргизстанцам их документы и пообещала в течение двух дней выплатить заработанные гражданами Киргизии деньги, а также исправить условия проживания.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, около 730 тысяч граждан Киргизии работают за рубежом. Из них 88% или около 640 тысяч человек отправились на заработки в Россию. По неофициальной информации, за пределами родины трудятся около миллиона киргизстанцев (шестая часть населения Киргизии).

В 2017 году работающие на территории России киргизские трудовые мигранты перечислили на родину через системы денежных переводов рекордную сумму — $2,21 млрд (139,8 млрд рублей по текущему курсу). Сопоставимую сумму они привезли или передали на родину в виде наличных денег.

Отметим также, что согласно данным Международной организации миграции, ежегодно в трудовое и сексуальное рабство попадают от 1500 до 5000 граждан Киргизии, выехавших на заработки в Казахстан, Россию, Турцию, ОАЭ, Катар, Китай, Южную Корею и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.