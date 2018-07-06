Ярославль, 6 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. В колонии ИК-2 Рыбинска Ярославской области телефоны-автоматы для звонков на «волю» перенесли из территории отрядов в помещение дежурной части. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области. В начале этой недели бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов пожаловался через своих друзей уполномоченному по правам человека Ярославской области Сергею Бабуркину, что его отряду не дают смотреть новостные программы и трансляции матчей чемпионата мира по футболу. В тот же день омбудсмен был в колонии и констатировал тот факт, что телевизор в отряде продолжает работать, но его отключили от индивидуальной антенны и подключили к внутренней кабельной сети ИК-2. А там уже выбор каналов происходит на усмотрение сотрудников УФСИН. В этот же день Евгений Урлашов перестал выходить на связь со своими друзьями и близкими. Если раньше он звонил каждый день, то после жалобы омбудсмену не сделал еще ни одного телефонного звонка.

Евгений Урлашов

«Ранее телефонное оборудование размещалось в помещении отрядов. В плановом порядке в исправительной колонии проводились мероприятия по созданию отдельного переговорного пункта, который сейчас находится в помещении дежурной части. Поотрядно, с 1 по 10 отряд, демонтировались телефонные аппараты и переносились в переговорный пункт. Соответственно, 10 отряд был последним и оттуда телефонный аппарат перенесли в дежурную часть. А так ничего не поменялось. Все звонки предоставляются», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы УФСИН по Ярославской области Анна Частухина.

Для того, чтобы позвонить, осужденный должен обратиться к администрации колонии. После этого ему дается разрешение и телефонная карточка. Осужденный сможет сделать 15-минутный телефонный разговор на разрешенные номера. Наказания в виде лишения права на телефонный звонок со слов сотрудников УФСИН в колонии не существует.

«Каждый отряд огорожен своей территорией и перемещаться по ней, как и в дежурную часть или в какие-то иные части учреждения, без сопровождения невозможно. То есть, чтобы выйти в дежурную часть, у осужденного должен быть сопровождающий. Он должен сопроводить человека до места туда и обратно. Сопровождающий должен привести людей, подождать, пока все поговорят. Ведь не только одному Евгению Робертовичу хочется позвонить. И отвести обратно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM бывший пресс-секретарь Евгения Урлашова Светлана Ефимова.

Раньше Евгений Урлашов звонил ей каждый день, но с четвертого июля звонков еще не было. Она считает, что с новой системой шансы пообщаться с осужденными рыбинской колонии будут минимальны.