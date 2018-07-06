Мадрид, 6 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. 30-летний таранный форвард «Милана» Никола Калинич близок к переходу в «Атлетико» (Мадрид). Сумма выкупа контракта может составить от €15 до €25 млн. «Матрасники» рассчитывают на хорвата в связи с уходом испанского форварда Фернандо Торреса.

Fanny Schertzer Николо Калинич в 2013 году

В прошедшем сезоне Калинич принял участие в 31-м матче Серии А, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 10 раз и смог отличиться лишь одной голевой передачей.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €14 млн.

Данные игрока:

Рост: 187 см.

Вес: 81 кг.

Город рождения: Солин.

Дата рождения: 5 января 1988 года (30 лет).

Сильные стороны: игра головой, верховые единоборства, физические и природные данные, опыт игры в национальной сборной.

Слабые стороны: скоростные качества, дриблинг и техника, завершение атак, результативность.