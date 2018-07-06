Бишкек, 6 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 июля, прибыл в Астану для участия в торжественных мероприятиях по случаю 20-летия столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Киргизстанский лидер вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном посетил Международный финансовый центр «Астана» и поздравил казахстанского коллегу с днем рождения.

«Под вашим руководством Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества, достойно занимающим свои позиции в системе международных отношений. Убежден, что киргизско-казахские отношения, основанные на исторических традициях и взаимном уважении, будут и впредь способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими братскими странами», — обратился он к Нурсултану Назарбаеву.

ИА REGNUM напоминает, что до 1992 года город Астана именовался Целиноградом, а в период с 1992 по 1998 годы — Акмолой («Белая святыня», «Белая могила»).

6 мая 1998 года указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, «учитывая ходатайства местных исполнительных и представительных органов, пожелания общественности и на основании заключения государственной ономастической комиссии, город Акмола был переименован в город Астана и туда была перенесена столица республики.

Впоследствии день столицы Казахстана был переназначен на 6 июля, так как именно в этот день Верховный совет страны принял постановление о переносе столицы Казахстана.