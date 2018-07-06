Душанбе, 6 июля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Провоз товаров через таджикско-узбекскую границу ужесточен. Теперь из Узбекистана в Таджикистан нельзя провозить более 7 кг риса, 5 кг хлебобулочных изделий и 2 килограммов мясной продукции — всего не более 40 кг, сообщает интернет-издание «Ахбор».

Стоп

Отмечается, что изначально с открытием таджикско-узбекской границы никаких подобных ограничений не было. Новые правила действуют на всех пунктах пограничного пропуска между двумя странами не более месяца.

«Во время перехода границы нас строго предупредили, чтобы по возвращении мы не везли ни одного куриного яйца, в противном случае весь груз будет отправлен обратно. Еще сказали, что вес груза не должен превышать 40 кг, при этом не больше 10 кг каждого вида продукции», — цитирует «Ахбор» слова таджикского бизнесмена, перешедшего из Турсунзаде (Таджикистан) в Сурхандарьинскую область (Узбекистан) через пункт пропуска Пахтаабад 4 июля.

Как отмечает «Азия-Плюс», Таможенная служба Таджикистана отказалась от официального комментария, пообещав дать ответ на соответствующий запрос позже.

Отметим, что открытие границ между Таджикистаном и Узбекистаном произошло после смены узбекского лидера. Более того, этот процесс в первую очередь был запущен как раз для развития приграничной торговли. Однако с течением времени, полагают эксперты, таджикские власти обеспокоились положением отечественных производителей, так как импорт товаров, которые производятся в стране, приводит к снижению их стоимости. Однако этот запрет уже спровоцировал рост контрабанды.