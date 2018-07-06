Ташкент, 6 июля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. В Узбекистане до конца 2018 года планируется построить 40 новых детских садов на 7775 мест, сообщает 6 июля издание «Газета.uz» со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Альбрехт Анкер. Суп для бедных. 1893

В рамках адресной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений будет выделено 402,2 млрд сумов (3,21 млрд рублей).

В рамках программы также запланирована реконструкция 298 дошкольных образовательных учреждений на 31,2 тыс. мест. Для этих целей будет выделено 851,8 млрд сумов (6,79 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Узбекистане было опубликовано положение о порядке организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях, согласно которому детей из садика могут забирать только родители.