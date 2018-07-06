Москва, 6 июля, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

В ходе разговора российский лидер тепло поздравил президента Казахстана с днём рождения, а также 20-летием столицы Казахстана — города Астаны.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили график предстоящих контактов и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.