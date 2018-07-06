Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тюремщик

Слабиков был задержан 10 мая текущего года, а на следующий день арестован решением суда. Сегодня, 6 июля, содержание в СИЗО для него продлили сроком на 1 месяц и двое суток, по 11 августа 2018 года.

«Слабиков вину признаёт, раскаивается. Пояснил суду, что уже готов понести любое наказание. Против продления меры не возражал», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

За день до этого тот же Дзержинский районный суд оставил под стражей до 11 августа и взрослую дочь чиновника, Елену Слабикову, проходящую по тому же уголовному делу. Слабикова также вину признала, просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд решил иначе.

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Дочь начальника Северо-Западного Ростехнадзора арестована по делу о хищении

По данным следствия, 57-летний чиновник, используя служебное положение, содействовал незаконным действиям некоммерческих организаций, направленным на хищение денежных средств из компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций, за что получал денежное вознаграждение.

Общая сумма причинённого чиновником государству ущерба составила, по данным следствия, 4,76 млрд рублей. По сведениям СМИ, в ходе обысков у Слабикова и связанных с ним лиц изъято денег и ценностей на сумму порядка 1 млрд рублей.

Руководство Ростехнадзора пообещало провести комплексную проверку своего Северо-Западного управления.