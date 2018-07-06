Островец, Белоруссия, 6 июля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Делегация из Узбекистана во главе с заместителем председателя правительства республики — председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Алишером Султановым — ознакомилась с опытом строительства Белорусской АЭС, сообщает 6 июля издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство энергетики Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

В ходе визита делегация из Узбекистана посетила информационный центр АЭС, ознакомилась с деятельностью учебно-тренировочного центра и процессом строительства атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан и Россия планируют построить в республике первую атомную электростанцию. В настоящее время специалисты определяют место расположения электростанции — рассматривается десять вариантов размещения.