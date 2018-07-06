Рязань, 6 июля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Рязанские активисты Общероссийского народного фронта обратились в региональное управление МВД с просьбой проверить законность действий владельцев передвижного зоопарка. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в пресс-службе реготделения ОНФ.

Цитата из х/ф «Укротительница тигров». Реж. Надежда Кошеверова, Александр Ивановский. 1954. СССР Хищник в клетке

Речь идет о передвижном зоопарке «Ноев ковчег», который расположился в Рязани недалеко от торгового центра «Европа». Первыми тревогу забили рязанцы и зоозащитники: в соцсетях появились сообщения о ненадлежащем обращении с животными. В Сеть также были выложены видеозаписи, вызвавшие широкий резонанс.

«Полуживой верблюд, медведь, проживающий в клетке с собственными экскрементами, слепой леопард — налицо жестокое обращение с животными. Этот передвижной зоопарк просто не может соответствовать стандартам, которые применяются к таким объектам», — заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Добавим, что накануне о начале проверки в отношении владельцев зоопарков объявили в прокуратуре. Представители самого зоопарка между тем отвергли обвинения в жестокости по отношению к животным и заявили СМИ, что все правила содержания ими соблюдаются.