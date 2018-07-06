Багдад, 6 июля, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Российские инженерные машины разграждения ИМР-3М, производящиеся в Нижнем Тагиле на базе танка Т-90С, закупит правительство Ирака для вооруженных сил страны, сообщает 6 июля интернет-портал Tactical Cell.

Vitaly V. Kuzmin ИМР-3М

Такое решение, уточняет ресурс, было принято под влиянием высокой эффективности инженерных боевых машин, показанной в ходе боевых действий в Сирии.

Напомним, тяжелобронированные машины разграждения расчищали завалы и баррикады, нейтрализовывали минные поля и возводили полевые укрепления в ходе операций против террористов.

Сообщается, что ИМР-3М способна уничтожать или нейтрализовать самые современные мины, так как оснащена ножевым колейным тралом с электромагнитной приставкой.

Бронирование этой саперной машины сопоставимо с защищенностью основных боевых танков. Вооруженная 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом установка способна развивать скорость до 60 км/ч и управляется экипажем из двух человек.