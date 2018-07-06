Ижевск, 6 июля, 2018, 16:47 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках оптимизации численности чиновничьего аппарата 30 заместителей министров получили уведомления об увольнении. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

John S. Quarterman Прореживание грядок

К июню 2019 года он планирует сократить аппарат главы и правительства региона на 30%, сообщает «КоммерсантЪ».

»Часть сэкономленных средств пойдет на коррекцию фонда оплаты труда и часть денег — это экономия», — пояснил Бречалов и добавил, что объем сэкономленных средств оценивается в размере 380−420 млн рублей.

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Кроме того, в республике продолжается процесс инвентаризации имущества. Глава Удмуртии утверждает, что благодаря этим мерам бюджет-2019 будет бездефицитным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, указ о сокращении численности сотрудников органов исполнительной власти на 15% глава Удмуртии подписал в конце июня. Вопрос сокращения численности сотрудников рекомендовано рассмотреть и Госсовету, уполномоченному по правам человека, государственному контрольному комитету, а также Центризбиркому республики.

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Ранее Бречалов говорил, что в органах исполнительной власти Удмуртии трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей.