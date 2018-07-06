Лондон, 6 июля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Британии, где 30-градусная жара держится уже более 10 дней, началась засуха: на полях и лугах жухнет трава, а реки пересыхают, сообщает 6 июля Daily Mail.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасение от жары

Некогда зеленые луга превращаются в выжженную землю из-за запрета на полив из шлангов, вызванного необходимостью экономить воду. В графстве Ноттингемшир пересохли две крупные реки — в их русле остались только отдельные лужи.

Издание сообщает, что, например, поле для гольфа Shires London возле Лондона из нежно-зеленого стало желтым: трава пожухла. Кризис с дефицитом воды может усугубиться, считают эксперты, несмотря на меры по экономии и запрет на полив.

В настоящее время в Британии продолжается самый продолжительный период непрерывной жары при минимуме осадков с 1976 года. В графстве Херефордшир также пересыхают реки: сотрудники агентства по охране окружающей среды спасли уже более 500 особей лосося и форели, которые оказались в «ловушках» в пересохших руслах.

На юге страны ожидают дожди и грозы вечером 6 июля. Тем не менее на севере жара продолжится. В Ирландии также действуют ограничения на использование воды и полив растений.

Компания Irish Water ужесточила запреты до конца июля, они вступают в силу 7 июля в 8:00 по местному времени. В частности, запрещено использовать воду для мытья машины, полива сада или огорода и для заполнения частных бассейнов, прудов и фонтанов.