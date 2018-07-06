Санкт-Петербург, 6 июля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Петербургский союз ученых отправил письмо в Российскую академию наук (РАН) с требованием сохранить астрономические наблюдения в Пулковской обсерватории (ГАО РАН) в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-издание «Санкт-Петербург.Ру»

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Астроном

Напомним, в начале июня 2018 года президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании наблюдений из Пулковской обсерватории, якобы в силу снижения их качества из-за приближающейся к научному учреждению застройки. Противники такой позиции заявили, что РАН как раз и должна отстаивать интересы обсерватории, защищая неприкосновенность 3-километровой парковой зоны вокруг ГАО, которую до сих пор никто не отменял.

«Постановление наносит непоправимый ущерб и российской астрономии, и культурному облику Петербурга. Оно демонстрирует вопиющий разрыв между научным сообществом и теми, кто призван осуществлять руководство российской наукой», — говорится в заявлении Петербургского союза ученых.

Авторы письма аргументированно доказывают, что упомянутое постановление президиума академии, вытекающее из заключения рабочей группы Отделения физических наук РАН, не может считаться объективным. Ведь в этой рабочей группе не было специалистов по целому ряду научных дисциплин, которыми занята обсерватория, а выводы делались на основании не выдерживающих критику документов.

Как подчеркивают петербургские ученые, Пулковская обсерватория является важным мировым институтом астрономических наблюдений. В частности, в 2015 году ГАО РАН заняла второе место в мире по количеству наблюдений взаимных явлений в системе спутников Юпитера, проводившихся 75 обсерваториями мира, а сейчас занимает первое место по количеству наблюдений широких пар двойных звезд.

Если ГАО РАН прекратит ведущиеся уже 180 лет наблюдения с Пулковских высот, ущерб от этого не может быть ничем компенсирован, уверены в Петербургском союзе ученых.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге обсудили предварительный отчет по оценке воздействия планируемой застройки защитно-парковой зоны ГАО РАН на объект ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Его направят в петербургское отделение ICOMOS, следом — в ICOMOS России, в Министерство культуры, после чего он должен дойти до штаб-квартиры Центра всемирного наследия в Париже.