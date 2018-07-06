Степанакерт, 6 июля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Налог для малого бизнеса в Нагорном Карабахе будет беспрецедентно снижен. В Степанакерте — на 50%, а в регионах — на 70%. Об этом на своей официальной странице в Facebook написал госминистр Карабаха Григорий Мартиросян. Он отметил, что все малые предприятия во всех развивающихся странах, в том числе в Арцахе (Нагорном Карабахе), являются наиболее уязвимой группой с точки зрения ведения бизнеса.

artsakhpress.am Здание министерства финансов Нагорного Карабаха

«Принимая во внимание трудности граждан этой группы в заботе о собственных средствах к существованию и обеспечении процветания, мы выдвигаем предложения по законодательным изменениям, которые значительно снизят налоги и обеспечат административную помощь малым (сврехмалым) предприятиям, что, в значительной степени снизит налоговые обязательства.

Юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, имеющие коммерческую площадь не более 10 м ², и наемных работников в небольшом количестве будут иметь возможность работать с системой лицензионных сборов. Налоги будут снижены на 50% в Степанакерте, и на 70% в регионах.

Эти лица будут освобождены от регистрации бухгалтерского учета, от обязательств вести кассовый аппарат и предоставлять отчеты в налоговые органы. Налоговая нагрузка будет снижена на 17 миллионов драм в год», — цитирует Мартиросяна «Арцахпресс».