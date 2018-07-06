Симферополь, 6 июля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Несмотря сильную на засуху, в Крыму не прогнозируется дефицит зерна. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 6 июля заявила замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Кара-даг

«Крыму на год необходимо около 900 тысяч тонн зерна: на нужды людей — около 300 и ещё 600 — на корма животным. Мы прогнозируем сейчас 816 тысяч тонн, после уборки узнаем точную цифру: может, будет 900 тысяч, а может, 755», — уточнила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи в семи из 14 сельскохозяйственных районов полуострова в начале лета был введён режим чрезвычайной ситуации. В конце июня власти республики сообщили, что ущерб достиг отметки 400 миллионов рублей, поскольку потеряно более 700 тысяч тонн зерновых.