Москва, 6 июля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. РФ могла бы перейти к протекционизму в отношении китайского импорта, если бы не её зависимость от экспорта сырья в КНР, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Проблема в том, что российская промышленность разрушена, а почти всё сырьё, экспортируемое РФ в КНР, не уникально, — пояснил глава ИГСО. — Оно может быть выгодно китайцам как дешёвое и близкое, но если начнётся торговая война с РФ, китайские потребители переориентируются с российского сырья на какое-либо другое».

Взять пример с США и перейти к полноценному протекционизму, как считает Кагарлицкий, Россия могла бы, если бы её правительство всерьёз взяло курс на реиндустриализацию.

«Тогда наше сырьё было бы нужно нам самим, — сказал Кагарлицкий. — Но в правительстве ставку делают на прямо противоположное. Даже когда они говорят о реиндустриализационных успехах, речь идёт о том, что строятся комбинаты для первичной переработки сырья, идущего в КНР. В правительстве РФ страшно гордятся тем, что вместо совсем необработанного сырья отправляют сырьё, прошедшее первую стадию переработки».

Как считает директор ИГСО, главная дилемма в том, что невозможно одновременно делать ставку на наращивание сырьевого экспорта и на реиндустриализацию.

«Одно исключает другое, — подчеркнул Кагарлицкий. — Реиндустриализация означает потерю прибылей сырьевых олигархов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай уже предупредил остальные страны об опасностях торговой войны и предрёк её участникам упадок их производственных отраслей. Об этом в частности заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос о контактах с США после введения Вашингтоном заградительных тарифов на экспорт китайских товаров.

Китайский чиновник предостерёг партнёров КНР и заметил, что торговая война невыгодна никому, хотя «любая страна, если в одностороннем порядке ущемляются её законные интересы», в конечном счёте «имеет право их защищать!».

«Мы, конечно, надеемся, что войны не будет», — заявил Лу Кан и недвусмысленно подчеркнул, что если такая война «всех со всеми» всё-таки начнётся, пострадают интересы как производственных отраслей, так и потребителей из всех вовлечённых в такую войну стран.