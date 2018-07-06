Киев, 6 июля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. «Сегодня парламентская коалиция, состоящая из фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», вынуждена держаться вместе. В противном случае каждый из её представителей будет в проигрыше». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил журналист Дмитрий Гордон.

Драка скорпионов

«Коалиции нет и никогда не было, это фикция. Существует глубокая вражда между президентом и Арсеном Аваковым (глава МВД Украины). Вражда, которая постоянно усугубляется, но они не могут друг без друга, потому что если они начнут враждовать, плохо будет обоим. Приходится мириться друг с другом, при этом ненавидя друг друга… Общие цели ослабли, потому что впереди выборы и у каждого из вышеназванных фигурантов свои цели», — рассказал Гордон.

Кроме того, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко не исключает, что президент Порошенко распустит Раду.

«В жизни всё возможно. Но этот парламент, в принципе, неоднократно демонстрировал, что, несмотря на все трудности, он может собраться и голосовать необходимые для страны законы — антикоррупционный суд, безвизовый пакет, бюджеты и т.д. Поэтому я надеюсь, что здравый смысл, как всегда, победит», — сказал Гончаренко 6 июля в кулуарах Рады, отвечая на вопрос о возможном роспуске Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра, обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря, поставку партии тактических рюкзаков для подразделений ведомства по заведомо завышенной цене.

31 октября в рамках расследования дела о так называемых «рюкзаки Авакова» были задержаны сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, а также предприниматель Владимир Литвин.

На следующий день суд отпустил всех троих подозреваемых под личное обязательство, а Авакова-младшего — обязал носить электронный браслет. В декабре Соломенский районный суд Киева вернул ему загранпаспорт и разрешил снять электронный браслет. САП обжаловала соответствующее решение суда.

Напомним, в апреле 2018 года национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) под процессуальным руководством специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершило досудебное расследование в деле «рюкзаков Авакова». НАБУ подтвердило, что завершило расследование в отношении фигурантов данного дела: сына главы МВД Украины Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Чеботаря. В антикоррупционном ведомстве также отметили, что теперь материалы дела будут открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления.